Європарламент засудив дії Білорусі проти Союзу поляків

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Європарламент засудив дії влади Білорусі проти Союзу поляків.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на засіданні сесії Європарламенту у Страсбурзі.

У документі, підтриманому більшістю голосів, Європарламент вимагає від влади Білорусі знову зареєструвати Союз поляків на чолі з Ангелікою БОРИС. Ця організація не визнається владою Білорусі з 2005 року і зазнає постійних переслідувань, а її члени обвинувачуються в незаконній діяльності.

Європарламент також закликав владу Білорусі гарантувати свободу слова та зібрань, а також вільну реєстрацію політичних партій, свободу на віросповідання та створення неурядових громадських організацій.

Крім того, депутати Європарламенту вважають, що влада Білорусі має утриматися від контролю за змістом білоруських Інтернет-сайтів.

Депутати зазначили, що ЄС продемонстрував відкритість до співпраці з Білоруссю, включивши її до країн-учасниць “Східного партнерства”, однак успіх цього процесу залежатиме від кроків Білорусі на шляху демократизації суспільства.

Європарламент також висловив переконання в тому, що якщо Білорусь дотримуватиметься стандартів фундаментальних прав та демократії, вона зможе скористатися перевагами Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та європейськими фінансовими інструментами.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі у місті Івенець (Мінська обл.), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала Посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі арештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.

22 лютого Рада закордонних справ ЄС обговорила ситуацію в Білорусі, однак поки вирішила не застосовувати ніяких санкцій.

24 лютого обговорення ситуації в Білорусі було проведено також і в Європарламенті.