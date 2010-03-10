США скасували візи для Греції

Брюссель. 10 березня. УНІАН. США запровадили безвізовий режим для Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено владою США сьогодні.

Таким чином, на сьогодні громадяни 23-х з 27-ми країн членів ЄС можуть подорожувати до США без віз. Візові вимоги залишаються чинними для громадян Кіпру, Болгарії, Польщі та Румунії.

Сьогодні ж комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ привітала рішення США скасувати візові вимоги до громадян Греції.

“Включення Греції до Програми відмови від віз є кроком вперед в діалозі між ЄС та США з метою гарантувати повну взаємність у візових питаннях громадянам з обох боків Атлантики”, - заявила з цього приводу комісар ЄС.