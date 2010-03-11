У 4-му кварталі дефіцит платіжного блансу в ЄС становив 27,0 млрд.євро
16:47, 11 березня 2010Новини ЄС
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Профіцит у торгівлі послугами 14,1 млрд.
Брюссель. 11 березня. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит платіжного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в IV -му кварталі 2009 року становив 27,0 млрд. євро.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
У четвертому кварталі 2008 року дефіцит платіжного балансу становив 59,4 млрд. євро, в третьому кварталі 2009 року – 27,7 млрд. євро.
Водночас, за даними Євростату, в IV -му кварталі 2009 року позитивне сальдо торгівлі послугами становило 14,1 млрд. євро, проти 21,7 млрд. євро в четвертому кварталі 2008 року та 16,7 млрд. євро – в третьому кварталі 2009 року.
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