Європарламент хоче звільнення політичних в`язнів на Кубі
Депутати схвалили резолюцію
Брюссель. 11 березня. УНІАН. Європарламент закликав Єврокомісію та Раду ЄС посилити вимоги до Куби про звільнення політичних в’язнів.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.
“За” документ проголосувало 509 депутатів, проти – 30, утрималися – 14.
У резолюції депутати засудили смерть політичного в’язня Орландо Запата після 85 днів голодного протесту, якої можна було б уникнути, а також висловили стурбованість небезпечним станом іншого політичного в’язня – Гійєрмо ФАРІНЬЯСА.
В документі також міститься заклик до Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН та комісара ЄС з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіни ГЕОРГІЄВОЇ “негайно розпочати структурований діалог з громадянським суспільством Куби і тими, хто виступає за мирні перетворення”.