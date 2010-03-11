Європарламент хоче звільнення політичних в`язнів на Кубі

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Європарламент закликав Єврокомісію та Раду ЄС посилити вимоги до Куби про звільнення політичних в’язнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” документ проголосувало 509 депутатів, проти – 30, утрималися – 14.

У резолюції депутати засудили смерть політичного в’язня Орландо Запата після 85 днів голодного протесту, якої можна було б уникнути, а також висловили стурбованість небезпечним станом іншого політичного в’язня – Гійєрмо ФАРІНЬЯСА.

В документі також міститься заклик до Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН та комісара ЄС з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіни ГЕОРГІЄВОЇ “негайно розпочати структурований діалог з громадянським суспільством Куби і тими, хто виступає за мирні перетворення”.