”Сарматія” сподівається, що новий уряд України підтримає ЄАНТК

Варшава. 12 березня. УНІАН. Міжнародна трубопровідна компанія «Сарматія» розраховує на підтримку новосформованим урядом України проекту Євразійського нафтотранспортного коридору на базі українського трубопроводу «Одеса-Броди».

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав генеральний директор ”Сарматії” Сергій СКРИПКА.

«Від нового уряду та від нового Президента України ми очікуємо підтримки», - сказав він.

С.СКРИПКА відзначив, що новий глава української держави Віктор ЯНУКОВИЧ на посаді глави уряду шість років тому назад насправді підтримував пряме, а не реверсне використання українського нафтопроводу «Одеса-Броди», яке лобіював тодішній Президент Леонід КУЧМА.

«Він (ЯНУКОВИЧ) якраз був серед тих, хто боровся проти реверсу», - сказав представник «Сарматії».

С.СКРИПКА зауважив, що Президент України, представляючи нового міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, назвав питання енергетичної безпеки одним із головних пріоритетів роботи уряду. Ця заява, за словами С.СКРИПКИ, надихає оптимізмом й дозволяє надіятися на підтримку проекту.

Довідка УНІАН. Збудований в 2001 році нафтогін «Одеса-Броди» з восени 2004 року використовується для поставок російської нафти в реверсному режимі, що деякі експерти назвали однією із найбільших геополітичних поразок України.

Низка експертів вважає кращим пряме використання трубопроводу для поставок каспійської нафти європейським споживачам, що дозволить зменшити їх залежність від російських поставок.

Критики ЄАНТК заявляють про його безперспективність через відсутність достатньої кількості каспійської нафти для поставок цим маршрутом.

«Сарматія» переконує у вигідності проекту й розраховує здобути інвесторів для його реалізації завдяки черговому ТЕО ЄАНТК, підготовленому в травні 2009 року та залученню коштів допомоги Європейського Союзу.