В Україні працюють верифікатори з Румунії, Туреччини і Словенії

Київ. 16 березня. УНІАН. На Одещині в рамках Віденського документа 1999 року розпочала роботу багатонаціональна військова інспекційна група у складі представників верифікаційних структур Румунії, Туреччини та Словенії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Свій перший день роботи інспекційна група, яку очолює полковник Армії Румунії Міхай МАНТА, розпочала із заслуховування представників військових частин Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України та Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України.

Далі іноземні інспектори мають намір працювати у межах зазначеного району на території Одеської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Групу супроводження від Збройних Сил України очолює тимчасово виконуючий обов’язки начальника регіонального центру забезпечення реалізації договорів Сергій ОНИСЬКО.

Свою роботу в Україні іноземна інспекційна група завершить 18 березня.

Варто додати, що від початку 2010 року в Україні вже проведено два контрольні заходи в рамках Віденського документу 1999 року.

*** Віденський документ 1999 року про заходи зміцнення довіри та безпеки передбачає щорічний обмін інформацією між країнами-учасницями про чисельність особового складу та систем озброєння і військової техніки їхніх збройних сил, а також певні види військової діяльності.