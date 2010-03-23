Литвин поговорив про активізацію відносин з Ірландію

Київ. 23 березня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обговорив питання активізації двосторонніх українсько-ірландських відносин з міністром закордонних справ Ірландії Міхолом МАРТІНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, зустріч політиків відбулася сьогодні у рамках офіційного візиту українського спікера до Ірландії.

В.ЛИТВИН, зокрема, наголосив на необхідності вжити заходів для того, щоб торговельно-економічне співробітництво «набуло системного всеохоплюючого характеру».

Керівник українського парламенту також виступив з ініціативою заснування двосторонньої «економічної комісії або комітету», яка б напрацьовувала пропозиції для спільних проектів і взаємних інвестицій, сприяла б розробці механізмів заохочення і регуляції економічної співпраці. Сторони домовилися запропонувати урядам України та Ірландії розглянути такі ідеї.

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив на важливості активізації підготовки українсько-ірландської конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування доходів і майна і зазначив, що з боку ВР буде зроблено все, щоб Кабінет Міністрів прискорив формування позиції України. Спікер запевнив, що, повернувшись в Україну, він запропонує Президенту і прем’єр-міністрові обговорити це питання.

В.ЛИТВИН також звернув увагу на важливість для України та її громадян вирішення питання спрощення візового режиму з Ірландією, оскільки чинна практика гальмує розвиток того потенціалу співпраці, який є у наших країн.

Голова ВРУ також зазначив, що обидві сторони мають великий інтерес одна до одної, і варто було б започаткувати ознайомчі програми, завдяки яким громадяни Ірландії змогли б більше дізнатися про Україну, а українці – про Ірландію.

Сторони також обговорили євроінтеграційні прагнення України. М.МАРТІН зазначив, що Ірландія підтримує підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, і відзначив прогрес у переговорному процесі щодо цієї угоди.

Він також підкреслив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів ЄС, яка відбулася напередодні візиту української делегації, він «відчув прихильне ставлення Євросоюзу до України».

«ЄС під час візиту до Брюсселя новообраного Президента України дав чітко зрозуміти, що готовий працювати з ним», - сказав М.МАРТІН.

У цьому контексті В.ЛИТВИН зазначив, що довгоочікувані рішення ЄС щодо України посилять стабільність у Європі і сприятимуть встановленню більш прогнозованих стосунків як між Росією та Україною, так і між Росією і Європою.