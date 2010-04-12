В голландському парку Кекенхоф проходить найбільша в світі виставка тюльпанів (фоторепортаж)

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. В голландському парку Кекенхоф (Keukenhof), що неподалік від Амстердама, проходить найбільша в світі виставка тюльпанів.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка відкрилася 18 березня і триватиме до 16 травня.

В рамках виставки, яка цього року проводиться в Кекенхофі в 61-ий раз, у парку висаджено близько 7 млн. квітів, з яких близько 4,5 млн. – тюльпани. Крім того, у парку також можна побачити і інші весняні квіти, зокрема, нарциси та іриси.

В 2009 році виставку відвідали близько 850 тис. осіб, а загалом, за попередні 60 років її проведення, - близько 45 млн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парку, близько 30% відвідувачів – жителі Нідерландів, ще 30% – громадяни сусідніх країн (країн Скандинавії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Франції та Великобританії), ще 40% - громадяни країн Азії (Японія, Китай, Індія, Малайзія, Корея) та країн, що перебували за “залізною завісою” (Росія, Польща, Чехія, Україна та країн Балтії).

Цього року основна тем виставки – “”З Росії, з любов’ю”. В рамках цієї теми у парку висаджено квітами обрис Собору Василя Блаженного в Москві, а у церемонії відкриття виставки взяла участь дружина Президента Росії Світлана МЕДВЕДЄВА.

В ході виставки також планується проведення ряду заходів, зокрема, квітковий кортеж (24 квітня), фестиваль народних костюмів (7-9 травня), фестиваль шарманок (16 травня).