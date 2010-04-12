Лідери країн-єврозони допоможуть Греції

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Єврокомісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) сьогодні розпочнуть оцінку потреб Греції в додаткових коштах.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено 11 квітня країнами-членами зони євро.

У спеціальній заяві на підтримку Греції, схваленій країнами-членами зони євро, зазначається, що країни-члени готові надати Греції підтримку, як тільки вона буде необхідна.

Згідно із заявою, загальна сума двосторонніх кредитів від країн-членів зони євро Греції цього року може становити 30 млрд. євро, не враховуючи суму, яка може бути надана Міжнародним валютним фондом.

Загалом, передбачається, що програма допомоги буде розрахована на 3 роки. Щодо розміру допомоги у наступні роки, то суми будуть визначені додатково.

Кредити надаватимуться під середню ставку Euribor за три місяці, що передують даті надання кредитів. Так, станом на 9 квітня, трирічний кредит Греції надавався би під 5% річних.

У прес-службі Єврокомісії також повідомили, що детально суми та умови надання допомоги в рамках трирічної програми розроблятимуться Єврокомісією та ЄЦБ спільно з МВФ, починаючи від сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.

Разом з тим вже в найближчі місяці Греція має сплатити десятки мільярдів євро в погашення свого боргу, який за підсумками 2009-го року становив 300 млрд. євро.