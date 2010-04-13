Польща недостатньо розслідує справу про в`язниці ЦРУ

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ вважає, що в Польщі недостатньо розслідується справа про таємні в’язниці ЦРУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам 12 квітня.

“В Польщі, здається, не ведеться серйозного розслідування, хоча ця справа є дуже серйозною”, - сказав комісар.

Він зазначив, що на сьогодні є досить багато ознак того, що на території Польщі могли бути перебувати незаконні ув’язнені американською спецслужбою.

Комісар також повідомив про певний прогрес у розслідуваннях цієї справи у Великобританії, Швеції та Литві.

Так, за словами Т.ХАММАРБЕРГА, в 20 км. від Вільнюса було виявлено місце, обладнане для можливого утримання там незаконно ув’язнених.

Разом з тим, за даними литовської влади, до цього місця не мали доступу навіть представники литовських спецслужб.

“Політики не були обізнані щодо цього”, - додав комісар.

В цілому, за словами Т.ХАММАРБЕРГА, на сьогодні все ще залишається дуже багато не з’ясованих обставин у цій справі.

“Є речі, які так і не стали до кінця зрозуміли в Європі”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, інформація про наявність секретних в’язниць ЦРУ в інших країнах світу, крім США стала відомою у 2005 році. З того часу Європарламент, Рада Європи та ряд інших міжнародних організацій та національних прокуратур проводили власні розслідування щодо секретної діяльності ЦРУ, яке використовувало секретні в’язниці в інших країнах з тим, щоб можна було перевозити туди підозрюваних у тероризмі і застосовувати тортури, що заборонено в самих США.

В 2006 році Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила доповідь Діка МАРТІ, відповідно до якої ряд європейських країн могли мати секретні в’язниці ЦРУ на своїй території, або співпрацювати з ЦІРУ в незаконному перевезенні в’язнів. Серед таких країн називалися, зокрема, Польща та Румунія.