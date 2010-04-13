Польська прокуратура проводить незалежне розслідування падіння літака

Москва. 13 квітня. УНІАН. Польська військова прокуратура проводить незалежне розслідування причин катастрофи літака Президента Польщі під Смоленськом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив головний військовий прокурор Польської Республіки Кшиштоф ПАРУЛЬСЬКИЙ на засіданні Державної комісії зі встановлення причин катастрофи літака Ту-154.

«Польська військова прокуратура проводить незалежне слідство, але в результаті домовленостей, досягнутих з російською стороною, ми діятимемо у повній взаємодії і взаємній співпраці», - сказав К.ПАРУЛЬСЬКИЙ.

За його словами, польські прокурори працюють в чотирьох підкомісіях. Зокрема, з ідентифікації тіл і розшифровки бортових самописців також працює група у Варшаві на території тієї військової частини, до якої належав Ту-154.

Водночас, він повідомив, що сторони домовилися обмінюватися інформацією про хід слідства.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак польського Президента Ту-154 розбився під Смоленськом у суботу вранці.

За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

На борту перебувало 96 чоловік - 88 пасажирів і 8 членів екіпажа. Не вижив ніхто. Серед загиблих сам Президент, його дружина і частина керівництва країни.

Вони прямували до Катині, щоб взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання розстріляних польських військовослужбовців.