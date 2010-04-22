Домовленості України та РФ про флот не вплинуть на євроінтеграцію Києва

Київ. 22 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вважає, що підписані вчора президентами України і Росії угоди щодо Чорноморському флоту не вплинуть на подальшу євроінтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.ФЮЛЕ сказав, відповідаючи на питання студентів.

«Я не бачу викликів, які могли б перешкодити нашому спільному процесу. Я не бачу жодних прямих погроз у продовженні перебування ЧФ РФ для проведення необхідних реформ», - сказав він.

На думку єврокомісара, на процес євроінтеграції України може вплинути тільки проведення необхідних реформ, зокрема, у сфері економіки.

Ш.ФЮЛЕ також зазначив, що його позиція як представника Чехії в НАТО не відрізняється від тієї, яку він має на посту єврокомісара.

Ш.ФЮЛЕ також вважає, що підписані вчора угоди стануть предметом для тривалої дискусії надалі.