Брюссельский експерт: угода про флот не вплине на відносини України з ЄС

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Продовження терміну перебування російського флоту в Україні не вплине негативно на відносини Києва та Брюсселя.

Таку думку висловила в телефонному коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі експерт Європейського політичного центру Аманда ПОЛЬ.

“Я думаю, що окремі люди в ЄС можуть розглядати угоду, як не дуже позитивну для відносин між ЄС та Україною, але не думаю, що вона дуже негативно вплине на відносини на будь-якому суттєвому рівні, я маю на увазі, зокрема, те, що переговори про угоду про асоціацію та інші триватимуть”, - сказала експерт.

Вона зазначила, що особисто для неї рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не стала несподіванкою.

“Що є несподіванкою для мене – це термін, на який продовжено перебування. 25 років – це дуже довгий період, і чому б не домовитися про більш короткий період? Я думаю, що цей термін є достатньо шокуючим, і ще раз демонструє, що він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) має досить серйозні зв’язки з Російською Федерацією”, - сказала А.ПОЛЬ.

Разом з тим, за словами експерта, ЄС, скоріш за все розглядатиме питання про перебування російського флоту в Севастополі, як внутрішнє питання України, або як двостороннє питання України та Росії.

“Рішення України дозволити перебування Російського флоту в Севастополі є внутрішньою справою України, чи скоріше двостороннім питанням між Україною та РФ і не повинно негативно вплинути на відносини з ЄС. Можливо, будуть певні розчарування. Але В.ЯНУКОВИЧ ніколи не казав, що не продовжуватиме перебування флоту в Криму. Єдине, що може шокувати окремих людей, це термін перебування”, - зазначила А.ПОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Президенти України і Росії В.ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.