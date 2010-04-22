Єврокомісія зустрілася з представниками металургійної промисловості

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Єврокомісія обговорила з представниками металургії проблеми ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Представники федерацій працівників металургії, вугільної, хімічної та енергетичної промисловості, а також Європейської конфедерації профспілок зустрілися сьогодні з представниками Єврокомісії для обговорення проблем галузі.

У повідомленні не уточнюються деталі обговорення. Разом з тим зазначається, що Комісія взяла до уваги проблеми, які турбують представників металургійної та хімічної галузі і підтвердила намір працювати над забезпеченням конкурентноздатності європейської промисловості та збереженням робочих місць.