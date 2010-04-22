У шефа дипломатії ЄС назвали угоду про флот справою України та РФ

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. У шефа європейської дипломатії називають угоду про продовження терміну базування російського флоту в Севастополі внутрішньою справою України та Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник прес-служби Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН Майя КОЩАНЧИЧ.

«Ми взяли до уваги повідомлення про угоду між російським та українським президентами, яка відкриває шлях для збереження російським Чорноморським флотом своїх баз в Криму після 2017 року. Ми не коментуватимемо далі, оскільки це двостороння справа між Росією та Україною», - сказав прес-офіцер.

Говорячи про зміни до угоди про постачання газу в Україну М.КОЩАНЧИЧ зазначила, що стабільне постачання газу з Росії до України є позитивним кроком і відповідає інтересам Європейського Союзу.

«Ми сподіваємось отримати більше деталей щодо уточнення змісту та умов угоди», - сказала вона.

За словами представника прес-служби, важливим є те, щоб угода відповідала зобов’язанням України, взятим в рамках відносин з ЄС, включаючи зобов’язання з приєднання до угоди про Енергетичну спільноту.

В цьому контексті, зазначила представник прес-служби, є потреба у забезпечені рентабельності «Нафтогазу України», а також життєздатності та прозорості корпоративних структур, що займаються транспортуванням газу. Вона нагадала, що ці цілі мають бути досягнуті в рамках реформування газового сектору України відповідно до домовленостей, досягнутих між Європейським Союзом, міжнародними фінансовими інституціями та Україною у липні 2009 року.

«Ми також маємо вивчити подальший вплив, як на українські, так і на європейські компанії зростання участі російських компаній в ядерному секторі України», - сказала М.КОЩАНЧИЧ.

Вона також наголосила, що ЄС залишається відданим співпраці з Україною в модернізації газотранспортної системи та проведенні реформ в енергетичному секторі.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.