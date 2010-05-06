Єврокомісія очікує приєднання України до Енергетичного співтовариства

Брюссель. 6 трваня. УНІАН. Єврокомісія сподівається, що Україна схвалить законодавство про газовий ринок для вступу до Енергетичного співтовариства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

«Ми підтримали членство України в Енергетичному співтоваристві, однак для цього вона має схвалити нове законодавство про ринок газу. Оскільки в Україні новий уряд, цього поки не було зроблено», - сказала представник Єврокомісії.

«Ми переконані, що це станеться у найближчому майбутньому», - додала М.ХОЛЗНЕР.

Вона також нагадала, що сама угода про членство в Енергетичному співтоваристві має також бути ратифікована українським парламентом.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила приєднання України та Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством ЄС про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року. На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан. Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів. Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південно-Східну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.