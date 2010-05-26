Янукович закликає прискорити роботу для скасування віз з ЄС

Київ. 26 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає відповідні державні структури зробити все для введення безвізового режиму з Європейським Союзом до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив сьогодні у виступі в Києві перед працівниками Державної прикордонної служби України з нагоди чергової річниці з дня її створення.

”Нам потрібно технологічно та методологічно готуватися до введення безвізового режиму з ЄС, угоду про який ми могли б підписати до кінця року”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що у червні цього року Верховна Рада повинна прийняти решту законів, необхідних для введення з ЄС безвізового режиму та вільної торгівлі.

Водночас, глава держави висловив переконання, що ”демаркація всього кордону України та виконання угоди про реадмісію з ЄС – одні з основних передумов введення безвізового режиму з ЄС”.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам в Брюсселі про те, що ЄС готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на "дорожні карти" для країн Західних Балкан. Передбачається, що міністри з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС мають визначитися щодо цього у червні цього року, після чого може розпочатися розробка Плану дій з тим, щоб він був затверджений на саміті Україна-ЄС у жовтні цього року в Брюсселі.

За оцінками міжнародних експертів, від отримання "дорожньої карти" до скасування візового режиму потрібно не менше одного року.