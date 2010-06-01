Янукович пропонує відмовитися від НАТО

Київ. 1 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує у проекті Закону “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” виключити із законодавства норми, за якими держава інтегрується в євроатлантичний безпековий простір та прагне набуття членства у НАТО.

Про це йдеться у прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, який глава держави сьогодні подав до парламенту.

Зокрема, пропонується внести зміни до Закону “Про основи національної безпеки України”, де в абзаці одинадцятому статті 6 виключити слова “та в євроатлантичний безпековий простір”. У чинній редакції це положення є таким: “Пріоритетами національних інтересів України є: ...інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір...”.

Також пропонується внести зміни до абзацу п`ятого частини другої статті 8 та виключити з тексту згадування про Організацію Північноатлантичного договору. На сьогодні редакція цієї частини закону є такою: “Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: ...забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу...”.

Натомість у проекті закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики зазначається, що “Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур”.

При цьому дотримання Україною політики позаблоковості означає “неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес”.