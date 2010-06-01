Азаров хоче довести ЄС прогнозованість і добросовісність

Київ. 1 червня. УНІАН. Україна повинна підтвердити Європейському Союзу, що є прогнозованим і добросовісним партнером.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ у ході засідання української частини Ради з питань співпраці між Україною і ЄС.

«Нам необхідно мобілізуватися у відстоюванні національних інтересів у таких масштабних проектах, як співпраця з ЄС, і підтвердити репутацію прогнозованих, добросовісних партнерів», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив необхідність активізувати процес ухвалення в парламенті низки законів, необхідних для укладення угод про асоціацію й про створення зони вільної торгівлі з ЄС. За його словами, основні документи необхідно ухвалити у Верховній Раді України вже в найближчі два-три тижні - до початку парламентських канікул.

За результатами засідання МЗС, Мінекономіки та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади доручено внести пропозиції з підготовки позиції України для проведення наступного раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, а також продовжити роботу з Єврокомісією та державами-членами ЄС з метою узгодження проекту Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відзначив значний прогрес у ході роботи з підготовки Угоди про асоціацію. Серед основних результатів він назвав готовність сторін «закласти нову основу для подальшого розвитку відносин Україна-ЄС, перейти від партнерства до політичної асоціації та економічної інтеграції».

Також, за словами міністра, суттєво активізовані переговори про створення зони вільної торгівлі.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні опрацьовування політичної частини проекту Угоди про асоціацію на експертному рівні практично завершене, відкритим залишається обмежене коло питань.