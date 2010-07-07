Президент Чехії призначить новий уряд 13 липня

Київ. 7 липня. УНІАН. Президент Чехії Вацлав КЛАУС призначить новий уряд 13 липня, повідомляє Reuters з посиланням на офіційний сайт президента.

Правоцентристський уряд очолить прем`єр-міністр Петр НЄКАС. Три партії, що пройшли до парламенту – «Громадські демократи», «TOP09» і «Справи суспільні», - першочерговими завданнями для себе ставлять боротьбу з дефіцитом бюджету і розробку пенсійної реформи і реформи охорони здоров`я.