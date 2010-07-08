Шеф дипломатії ЄС вітає політику Грузії щодо Абхазії та Осетії

Брюссель. 8 липня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН вітає стратегію Грузії щодо Абхазії та Південної Осетії.

Про це йдеться у повідомленні речника К.ЕШТОН, текст якого передано УНІАН.

“Це є важливим кроком вперед до політики зближення з населенням, що проживає в регіонах Абхазії та Південної Осетії”, - написано у повідомленні.

Речник Верховного представника ЄС зазначає, що План дій має створити атмосферу, яка дасть можливість міжнародним та місцевим неурядовим громадським організаціям діяти в конфліктному регіоні.

У повідомленні також наголошується, що ЄС залишається готовим і надалі сприяти врегулюванню конфлікту.

“ЄС підкреслює свою чітку підтримку безпеки та стабільності Грузії, основаній на повній повазі принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, визнаної міжнародним правом”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня уряд Грузії на першому засіданні після зміни частини міністрів (зокрема - міністра економіки і регіональної політики) затвердив план дій державної стратегії щодо Абхазії і Південної Осетії.

Стратегія передбачає надання допомоги населенню на окупованих територіях. Мається на увазі охорона здоров`я, соціальна сфера, освіта, заохочення контактів між жителями.

На ці цілі уряд Грузії виділив значні кошти. Крім того, в Тбілісі розраховують і на фінансову допомогу західних держав і міжнародних організацій.