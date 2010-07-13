Кількість постраждалих від зіткнення потягів у Пльщі зросла до 27-ми

Варшава. 13 липня. УНІАН. У Польщі через зіткнення двох пасажирських поїздів постраждало 27 людей, п’ятеро з яких перебувають у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН в компанії PKP Polskie linie kolejowe, яка є оператором залізничних шляхів у Польщі, серед найбільше постраждалих начальник одного з потягів, двоє машиністів та двоє пасажирів.

Аварія сталася сьогодні вранці на Заході Польщі недалеко від узбережжя Балтійського моря, коли поїзди під’їжджали до залізничної станції.

На місці аварії продовжують працювати рятувальники, а рух на залізничній колії, якою щоденно курсує 10 поїздів, планується відновити завтра вранці.

Прес-секретар PKP PLL Мірослав СЕМЕНЄЦ не назвав УНІАН можливої причини аварії, зазначивши, що слідство веде спеціально створена комісія, яка представить свої висновки „за кілька тижнів”.

Він також заявив, що з початку 90-их років це перший такий випадок у Польщі.

”Не пригадую таких випадків,” – сказав М.СЕМЕНЄЦ.

Представник компанії Przewozy Regionalne (PR), котра є власником потягів, що зіткнулися, Міхал ЛІПІНСЬКИЙ сказав УНІАН, що в результаті аварії постраждали найбільше ті, хто на момент зіткнення переходив з одного вагона в інший.

Він не уточнив, скільки людей могло перебувати в обох потягах на момент аварії.

М.ЛІПІНСЬКИЙ додав, що це перший випадок зіткнення потягів компанії PR.

Як повідомляв УНІАН, у травні створена місцевими органами влади в 2008 році компанія Przewozy Regionalne була змушена відмінити близько 50 залізничних сполучень через борги за використання залізничних колій державній компанії PKP PLL.

PR, яка запропонувала квитки утричі дешевші за інших польських залізничних перевізників, була створена для стимулювання конкуренції на цьому ринку у Польщі.