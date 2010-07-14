У травні промвиробництво в Європі зросло

Брюссель. 14 липня. УНІАН. У травні 2010 року промислове виробництво у країнах зони євро зросло на 0,9% порівняно із квітнем 2010 року, в ЄС-27 – на 1,0%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з травнем 2009 року у травні 2010 року промислове виробництво зросло на 9,4% в зоні євро та на 8,7% в ЄС-27.

У травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 0,6% в зоні євро та на 1,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 0,8% в обох зонах, товарів нетривалого використання зросло на 0,6% в зоні євро та на 0,9% в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 1,0% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання зросло на 2,4% в єврозоні та на 1,8% в ЄС-27.

У травні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із квітнем зареєстровано в Ірландії (7,5%), Словенії (4,5%), Польщі та Швеції (по 3,4%).

Найбільше зниження продемонстрували Люксембург (-6,6%) та Португалія (-0,7%).

У травні 2010 року порівняно з травнем 2009 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 5,7% в єврозоні та на 4,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 14,7% в зоні євро та на 13,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів нетривалого використання зросло на 3,7% в зоні євро та на 3,3% в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 8,6% в єврозоні та на 9,0% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання зросло на 6,3% в єврозоні та на 7,7% в ЄС-27.

У травні 2010 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло порівняно із травнем-2009 в Естонії (17,2%), Люксембургу (13,5%), Швеції (13,4%), Латвії (13,2%) та Німеччині (13,1%).

Зниження зареєстровано лише в Греції (-6,3%) та Болгарії (-1,7%).

У квітні 2010 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 0,9% в зоні євро та на 0,5% в ЄС-27 порівняно із березнем-2010.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.