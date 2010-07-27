Україна та Польща проведуть засідання комісії з економічної співпраці

Варшава. 27 липня. УНІАН. Уряди України та Польщі восени планують провести чергове засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Про це УНІАН повідомив керівник Торгово-економічної місії при Посольстві України у Варшаві Тарас ТОКАРСЬКИЙ.

За його словами, засідання, що відбудеться під головуванням віце-прем’єр-міністрів України та Польщі Бориса КОЛЕСНІКОВА і Вальдемара ПАВЛЯКА, попередньо заплановане на вересень-жовтень. Т.ТОКАРСЬКИЙ зазначив, що в ході засідання планується обговорити найактуальніші питання двостороннього співробітництва.

“Весь блок питань торгово-економічного співробітництва. Транспорт, енергетика, будівництво, інвестиції тощо”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого року товарообіг між Польщею та Україною через світову економічну кризу знизився на близько 50% після рекордних 7 млрд. доларів у 2008 році, коли Польща стала третім найбільшим торговельним партнером України.

За даними Держкомстату, за п’ять місяців поточного року експорт українських товарів у Польщу зріс на 70% - до близько 600 млн. доларів, а польських в Україну - на 10% - до 850 млн. доларів.

Станом на кінець першого кварталу 2010 року з початку здобуття Україною незалежності у 1991 році польські підприємці інвестували в Україну майже 900 млн. доларів, українські в Польщу – близько 50 млн. доларів.