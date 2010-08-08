Дев`ять осіб загинуло в Європі від повеней

Київ. 8 серпня. УНІАН. Сильні дощі і зливи упродовж вихідних на території Німеччини, Польщі та Чехії призвели до повеней. Ситуація ускладнилася після прориву греблі у Польщі. Жертвами стихії стали щонайменше дев’ять людей.

Про це повідомляє «Німецька хвиля».

Внаслідок рекордних опадів (до 160 літрів на квадратний метр) і прориву греблі у Польщі рівень вийшла вода з берегів Нейсе та інших річок. За словами представника польської пожежної охорони Павла ФРОНТЧАКА, під час будівництва загороджувальних валів у суботу загинув один з рятувальників. Найскладніше становище у місті Богатиня на кордоні з Чехією. Під водою опинилося три чверті міста з 18-тисячним населенням, зруйновані мости, дороги і декілька будинків, немає питної води, обмежено електропостачання. У сусідніх містах проводиться евакуація населення.

Максимальний рівень води річки Нейсе на сході Саксонії у неділю сягнув позначки 7,07 метра. Це найвища точка, зафіксована з часу початку спостережень, тобто з 1912 року. Зазвичай у цю пору рівень води сягає менше двох метрів. Рятувальники вже евакуювали жителів з міст Циттау та Герліц. Швидкої нормалізації ситуації очікувати не варто, повідомила в неділю у Дрездені речниця центру повеней Карін БЕРНГАРДТ. За прогнозами експертів, у вівторок варто очікувати значного підйому води у річці Шпрее.

Погода у регіоні цими вихідними була такою ж, як і у серпні 2002 року, коли у Саксонії було зафіксовано найбільшу повінь за останні сто років. Німецькі оглядачі відзначають, що досвід 2002 року допоміг цього разу ефективніше та оперативніше відреагувати на надзвичайну ситуацію. Рятувальники мали кращу підготовку та обладнання, швидко було здійснено евакуацію людей.