Україна, Росія та ЄС обговорять модернізацію ГТС України

Київ. 11 серпня. УНІАН. Питання модернізації української газотранспортної системи Україна, Росія та Європейський Союз планують обговорити на найвищому рівні після закінчення сезону відпусток.

Про це в коментарі УНІАН заявив перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ.

«Зараз усі у відпустках. Обговорюватимемо після відпусток», - сказав він, зазначивши, що у відпустках не лише чиновники України, але й Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України взяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Вартість модернізації української ГТС, яка, зокрема, передбачає збільшення пропускної спроможності на 60 млрд. кубометрів газу на рік, оцінювалася українським урядом в 5,5 млрд. дол.

27-28 липня в Україні з візитом перебував єврокомісар із питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

28 липня він зустрівся з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

У ході цієї зустрічі М.АЗАРОВ зазначив, що Україна зацікавлена в модернізації власної ГТС, і готова вкладати значні кошти в цей проект. «Але ми повинні мати гарантії, що Європейський Союз купуватиме у Росії певні обсяги газу, який транспортуватиметься через нашу територію, а Росія продаватиме відповідний обсяг газу. За умови, що є продавець і покупець - є сенс вкладати кошти в модернізацію ГТС», - зазначив він.

У свою чергу, єврокомісар із питань енергетики підкреслив, що найбільш рентабельний і надійний шлях транспортування російського газу до Європи - саме через Україну. «Це найкращий шлях, оскільки це пряме сполучення, і це сполучення забезпечує найбільшу технічну надійність і безпеку. Тому зараз ми ведемо діалог, яким чином можна краще інвестувати в транспортну систему України, у відповідну інфраструктуру, і яким чином ці інвестиції можуть стати найкращим бізнес-планом на майбутнє, успішнішим, ніж «Південний потік», - сказав він.