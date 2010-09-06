У Німеччині сталася аварія на авіашоуу
09:02, 06 вересня 2010Новини ЄС
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Одна людина загинула, 20 - поранені
Київ. 6 вересня. УНІАН. У Нюрнберзі внаслідок аварії літака на авіашоу одна людина загинула і ще 20 дістали поранення.
Літак готувався до зльоту і несподівано з`їхав із злітної смуги, протаранивши натовп глядачів, заявив представник місцевої поліції, передає Бі-Бі-Сі.
З 20 постраждалих п`ятеро дістали серйозні травми; про стан пілота поки що нічого не відомо.
Причини аварії, яка відбулася за 30 кілометрів на північний захід від Нюрнберга, з`ясовуються.
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