У Німеччині сталася аварія на авіашоуу

Київ. 6 вересня. УНІАН. У Нюрнберзі внаслідок аварії літака на авіашоу одна людина загинула і ще 20 дістали поранення.

Літак готувався до зльоту і несподівано з`їхав із злітної смуги, протаранивши натовп глядачів, заявив представник місцевої поліції, передає Бі-Бі-Сі.

З 20 постраждалих п`ятеро дістали серйозні травми; про стан пілота поки що нічого не відомо.

Причини аварії, яка відбулася за 30 кілометрів на північний захід від Нюрнберга, з`ясовуються.