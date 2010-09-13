Президент Польщі літатиме на Ту-154

Варшава. 13 вересня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ літатиме на другому відремонтованому росіянами літаку Ту-154, котрий входить в урядовий авіафлот та є аналогічною машиною тій, котра розбилася 10 квітня під російським Смоленськом.

Про це заявив глава президентської канцелярії Яцек МІХАЛОВСЬКИЙ.

„Якщо глава Міністерства оборони говорить, що літак є безпечним, то не має причини, аби цьому не вірити. Я теж не бачу причин, через які Президент не повинен би літати цим літаком, якщо він справний та дотримуються всі процедури”, - сказав він в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza, опублікованому сьогодні.

Глава канцелярії не уточнив, чи Президент Польщі полетить на Ту-154, який має бути переданий після капітального ремонту польським властям до жовтня, у запланований наприкінці року візит до США.

„Ще не прийнято жодних рішень”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польська влада після катастрофи Ту-154 під Смоленськом домовилася про ексклюзивне чартерне використання двох літаків Embraer-175, які мали замінити в урядовому флоті тридцятирічні літаки Як-40.

Водночас ці літаки не можуть виконувати трансатлантичних перельотів, і польські посадовці будуть змушені або літати рейсовими літаками, замовляти чартери або користуватися другим відремонтованим Ту-154.

До 2010 року польська влада кілька разів заявляла про намір продати урядові літаки Ту-154, і, за даними польських медіа, придбанням був зацікавлений український уряд.