Янукович подарував Баррозу футбольного м`яча

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ подарував Президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ футбольного м’яча.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, В.ЯНУКОВИЧ вручив Ж.БАРРОЗУ подарунок під час спільного підходу до преси після двосторонньої зустрічі.

«Я хочу подарувати вам м’яч, як символ проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року, як вболівальнику «Спортингу» і на згадку, що ми проводимо цей чемпіонат спільно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, Ж.БАРРОЗУ подякував Президенту України за подарунок і зробив пробний удар по м’ячу.