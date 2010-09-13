Янукович подарував Баррозу футбольного м`яча
17:25, 13 вересня 2010Новини ЄС
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На згадку про Євро-2012
Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ подарував Президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ футбольного м’яча.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, В.ЯНУКОВИЧ вручив Ж.БАРРОЗУ подарунок під час спільного підходу до преси після двосторонньої зустрічі.
«Я хочу подарувати вам м’яч, як символ проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року, як вболівальнику «Спортингу» і на згадку, що ми проводимо цей чемпіонат спільно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
У свою чергу, Ж.БАРРОЗУ подякував Президенту України за подарунок і зробив пробний удар по м’ячу.
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