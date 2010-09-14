Тимошенко розповість лідерам ЄНП про ситуацію в Україні

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Голова партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО розповість лідерам Європейської народної партії (ЄНП) про ситуацію в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив заступник голови партії Григорій НЕМИРЯ.

“Вже в середу Ю.ТИМОШЕНКО, яка бере участь в саміті (саміт європейської народної партії відбудеться 15 вересня – УНІАН) на запрошення ЄНП і буде єдиним політиком з України, матиме можливість донести інформацію щодо перебігу подій в Україні”, - сказав він.

За словами Г.НЕМИРІ, Ю.ТИМОШЕНКО зверне увагу лідерів ЄС на те, що крім стандартних тем відносин України та ЄС, таких як поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі та візовий режим неочікуванно виникла тема, яку вважали вже достатньо забутою, тема порушення громадянських прав і свобод, порушення свободи медіа, залякування і використання системи кримінального правосуддя проти політичних опонентів і лідерів опозиції.

“Ці теми, і слід нагадати тим, хто це робить, є першими базовими у так званих Копенгагенських критеріях, які розглядаються ще до початку обговорення можливої перспективи членства будь-якої країни в ЄС”, - зазначив заступник голови партії “Батьківщина”.

“Якщо це є підсумком семи місяців перебування при владі Президента і нового уряду, то, на жаль, я можу лише констатувати, що таким чином Україна не наближається до ЄС, незважаючи на помпезну європейську риторику, яку ми чули 13 вересня від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі, а віддаляється”, - додав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична Асамблея ЄНП схвалила резолюцію по Україні, в якій, зокрема, висловила стурбованість згортанням свободи слова в Україні і конфліктом інтересів голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, засудила втручання держави у внутрішні справи партії “Батьківщина”, а також закликала українську владу забезпечити рівне застосування правосуддя, обмежити функції СБУ та проводити реформи прозоро.

В цей же день, 13 вересня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ відвідав Брюссель, де мав зустрічі з Президентом Європейської Ради Херманом Ван РОМПОЄМ та Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.