Немиря назвав коментар Герман щодо резолюції ЄНП некомпетентним

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що коментар заступника голови Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН щодо резолюції Політичної Асамблеї Європейської народної партії (ЄНП) по Україні демонструє її некомпетентність.

Таку думку він висловив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Ті, хто роблять такі заяви, говорять про свою некомпетентність. Некомпетентність важко коментувати”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що чи не вперше така впливова європейська політична сила, як ЄНП схвалила таку досить жорстку резолюцію по Україні.

Заступник голови партії “Батьківщина” також висловив припущення, що заява Г.ГЕРМАН може свідчити про бажання уникнути якісної публічної дискусії щодо реального стану справ в країні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник Глави Адміністрації Президента України Г.ГЕРМАН назвала необ’єктивною та замовною резолюцію Європейської народної партії, в якій владу України закликають забезпечити рівне застосування правосуддя та обмежити функції СБУ.

Вона наголосила, що не демократично давати оцінки, коли не маєш реальної картини, того що насправді відбувається в якійсь з країн. “Європейські підходи до демократії ґрунтуються на високих стандартах об’єктивності, на практиці вислуховування кожної зі сторін, а те, що зроблено в цих заявах – це звичайне політичне замовлення ТИМОШЕНКО, яке вона не раз робила”, - сказала Г.ГЕРМАН.

13 вересня Європейська народна партія (ЄНП) закликала владу України забезпечити рівне застосування правосуддя та обмежити функції СБУ. Про це йдеться у резолюції Політичної асамблеї Європейської народної партії, схваленій на її засіданні 13 вересня. “Європейська народна партія... глибоко стурбована вибірковим використанням системи кримінального правосуддя, коли кримінальні справи стають схожими на політично вмотивовану кампанію проти соратників та лідера політичної опозиції”, - зазначається в документі.

У резолюції також висловлюється стурбованість тим, що діяльність Служби безпеки України виходить за рамки нормального функціонування подібних органів у демократичних державах, в яких існує верховенство права.

В резолюції також звертається увага на тиск СБУ на незалежний регулятивний орган в сфері засобів інформації в інтересах однієї телекомпанії (“Інтер” – УНІАН), що належить голові СБУ (Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ – УНІАН).

Крім того, ЄНП звернула увагу на те, що новий закон про місцеві вибори не відповідає демократичним стандартам, оскільки забороняє самовисування окремих кандидатів, а також зберігає закриті партійні списки. Поспіхом і непрозоро, на переконання “народників”, було схвалено і рішення про ліквідацію районних рад у Києві та Харкові. У резолюції також висловлюється стурбованість намірами представників правлячої коаліції скасувати конституційну реформу 2004 року.

У зв’язку з цим ЄНП закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та українську владу забезпечити рівне застосування правосуддя для всіх, а також гарантувати, що кримінальні переслідування не керуватимуться політичними інтересами.

Крім того, у резолюції міститься заклик “обмежити функції та діяльність Служби безпеки України захистом національних інтересів, та розглянути можливість позбавлення її повноважень у сфері кримінального правосуддя”.

ЄНП також закликала владу України до того, щоб будь-які зміни до Конституції України вносилися відповідно до встановлених конституційних процедур та з урахуванням міжнародних організацій і, зокрема, венеціанської комісії Ради Європи.

Крім того, ЄНП вирішила звернутися до Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням розглянути всі питання, що викликають стурбованість “народників”, на наступній сесії, яка відбудеться 4-8 жовтня цього року, а також схвалити свою резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні.