Генсек НАТО сподівається на співпрацю з Україною

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сподівається на продовження співпраці з Україною в існуючих рамках.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Мої сподівання полягають у тому, що ми продовжимо нашу співпрацю в існуючих рамках», - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що НАТО взяло до уваги схвалений улітку Верховною Радою України закон про засади зовнішньої та внутрішньої політики, згідно з яким Україна відмовилася від прагнень досягнути членства в НАТО.

«На сьогодні співпраця триває. Ми взяли до уваги політичне рішення», - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.

Він також зазначив, що в рамках комісії Україна-НАТО вже відбулися політичні консультації після схвалення нового закону.