польща зменшила видачу віз українцям на 4%

Варшава. 20 вересня. УНІАН. Польські консульства у першій половині поточного року видали в Україні 221 тисячу віз, що на 10 тисяч або близько 4% менше аналогічних показників першої половини минулого року.

Про це свідчать передані УНІАН дані Міністерства закордонних справ Польщі.

Прес-служба МЗС не уточнила, скільки з виданих віз були короткостроковими шенгенськими, а скільки національними.

Водночас польські консульства збільшили видачу віз громадянам Білорусі на 13 тисяч або 15% до 84 тисяч.

Росіяни у першій половині року отримали 59 тисяч віз, що на 8 тисяч більше (майже 14% плюс), ніж за перші шість місяців минулого року.

Загалом консульства в цих трьох країнах видали 365 тисяч віз в порівняні із 354 тисячами за перші півроку 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі українці в польських консульствах отримали близько 90 тисяч віз.

Минулого року польські консульства збільшили видачу віз українцям на 20% до майже 440 тисяч штук, що становить 55% всіх виданих Польщею віз.

Довідка УНІАН. У 2008 році Польща через загострення візових правил у зв’язку зі вступом країни до Шенгенської зони скоротила видачу віз Україні на рекордні 40% до 350 тисяч.

Польські власті запровадили візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавали їх до 2008 року безкоштовно й за дуже ліберальними правилами.