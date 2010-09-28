У Бельгії закрито авіарух

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. У Бельгії через страйк авіадиспетчерів зупинилося повітряне сполучення.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, страйк розпочався сьогодні о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським часом).

В результаті страйку закриті всі основні аеропорти Бельгії, і лише кілька рейсів планується здійснити на приліт і відліт до завтрашнього опівдня.

Як стало відомо, авіадиспетчери страйкують через управлінські проблеми в державній компанії Belgocontrol, що відповідає за безпеку польотів в Бельгії.

До 12:00 годин середи, 29 вересня, страйкуючі сподіваються відновити переговори з керівництвом компанії.