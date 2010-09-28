У Бельгії закрито авіарух
18:12, 28 вересня 2010Новини ЄС
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Через страйк авіадиспетчерів
Брюссель. 28 вересня. УНІАН. У Бельгії через страйк авіадиспетчерів зупинилося повітряне сполучення.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, страйк розпочався сьогодні о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським часом).
В результаті страйку закриті всі основні аеропорти Бельгії, і лише кілька рейсів планується здійснити на приліт і відліт до завтрашнього опівдня.
Як стало відомо, авіадиспетчери страйкують через управлінські проблеми в державній компанії Belgocontrol, що відповідає за безпеку польотів в Бельгії.
До 12:00 годин середи, 29 вересня, страйкуючі сподіваються відновити переговори з керівництвом компанії.
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