Три особи постраждали у Варшаві від вибуху

Варшава. 2 листопада. УНІАН. У центрі Варшави внаслідок вибуху в квартирі житлового будинку постраждали троє людей, двоє з яких правоохоронці.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за попередніми даними поліції, вибуховий пристрій здетонував у 31-річного чоловіка в той час, як правоохоронці намагалися ввійти у квартиру, де він перебував зі своєю колишньою дівчиною.

Міліціонери та чоловік, яких було доставлено до лікарні, зазнали незначних ушкоджень.

За даними поліції, чоловік прийшов сьогодні вранці до квартири своєї колишньої дівчини, яка жила з мамою.

Вранці матері не було дома, а коли вона повернулася, то не могла потрапити до квартири й викликала поліцію.

Спеціальні служби евакуювали мешканців будинку та перевіряють квартиру на наявність інших вибухових пристроїв.