Янукович пропонує Македонії скасувати візи

Київ. 3 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував керівництву Македонії розпочати роботу зі скасування візового режиму між двома державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Македонія Ніколою ГРУЄВСЬКІ сьогодні у Києві.

«Ми зацікавлені у взаємному скасуванні візового режиму між Україною і Македонією», - підкреслив Президент.

Він запропонував прем`єр-міністру Македонії розпочати з цього питання переговорний процес, який «повністю відповідає інтересам громадян наших країн».

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості активізації українсько-македонської співпраці у гуманітарній сфері.

«І я хотів би особисто подякувати Македонії за сприяння у встановленні погруддя українського поета Тараса Шевченка у Скопьє», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також порушив питання вивчення української мови у Скопському університеті ім. Кирила і Мефодія, а також македонської мови у Київському Національному університеті імені Шевченка.

«Пропоную зробити відповідне доручення міністерствам освіти наших країн і зазначеним університетам вирішити це питання», - сказав Президент.

На його переконання, це сприятиме зближенню українського і македонського народів.