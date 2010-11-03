Лукашенко: ЄС не просунувся в реалізації ”Східного партнерства”

Київ. 3 листопада. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Європейський Союз ”топчеться на місці” в реалізації свого проекту ”Східне партнерство”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив напередодні під час зустрічі в Мінську з міністрами закордонних справ Німеччини і Польщі Гыдо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ і Радославом СІКОРСЬКИМ.

”У відносинах Білорусі і Європейського Союзу існують такі характеристики, як ”топтання на місці”. Зокрема, це стосується ініціативи ЄС ”Східне партнерство”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У той же час Президент підкреслив, що Білорусь зацікавлена в розвитку і реалізації цієї ініціативи і запланованих у її рамках проектів. ”Але, на жаль, поки що в нас більше надій, ніж реалій”, - зазначив він.

”Хочу, щоб ви знали нашу позицію. У нас є що запропонувати Європі і, зокрема, Німеччині і Польщі, оскільки це дві держави, з якими ми дуже активно співробітничаємо. У нас немає ніяких упереджень ні до Німеччини, ні до Польщі”, - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, реалізація першого проекту офіційно установленої в травні 2009 року програми ”Східне партнерство” запланована на другу половину 2010 року.

Ініціатором проведення нової політики Євросоюзу стосовно держав - східних сусідів у 2008 році виступила Польща.

”Східне партнерство” передбачає активізацію співпраці ЄС із шістьма східними сусідами європейського об`єднання - Україною, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Азербайджаном і Вірменією, але не передбачає можливостей для вступу до європейського об`єднання.

Ряд експертів зазначає, що ”Східне партнерство” може більше гальмувати, ніж прискорювати євроінтеграцію України через те, що країна опинилася в ”одній корзині” з державами, які мають набагато менш розвинені відносини з ЄС.