Польща хоче більше дружити з Білоруссю

Київ. 3 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ заявляє, що Польща підтримує економічну інтеграцію Білорусі в Євросоюз і спрощення візового режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це Р.СІКОРСЬКИЙ заявив напередодні під час зустрічі в Мінську з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

”Польща підтримує цілі та завдання ”Східного партнерства”, а саме економічну інтеграцію, спрощення візового режиму й ту співпрацю, що допоможе зблизитися”, - цитує прес-служба глави Білоруської держави слова Р.СІКОРСЬКОГО.

Міністр закордонних справ Польщі також повідомив, що Молдова, яка також є учасницею ”Східного партнерства”, почне отримувати найближчим часом допомогу близько 2 млрд. євро. ”Вважаю, буде створено політичні можливості, щоб Білорусь могла скористатися цією співпрацею”, - зазначив він.

У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ підкреслив, що його візит до Білорусі спільно з польським колегою свідчить про бажання розглядати Білорусь не лише як сусіда, але й хорошого партнера Європейського Союзу. ”Ми зацікавлені й готові поглибити наше економічне співробітництво”, - цитує прес-служба білоруського Президента слова глави зовнішньополітичного відомства Німеччини.