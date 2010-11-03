Генсек НАТО не виключає участі України у створенні системи ПРО

Москва. 3 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не виключає участі України, зокрема систем попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому, в створенні системи протиракетної оборони альянсу.

Про це Генсек НАТО сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я говорив про співпрацю з Росією (у питанні ПРО), але мені здається, що це запрошення має бути відкритим для наших євроатлантичних партнерів. Тобто це запрошення і Україні, якщо Україна цього побажає. Ми не виключаємо цієї можливості», - сказав А.РАСМУССЕН.

Він повідомив, що на майбутньому саміті НАТО в Лісабоні буде ухвалене рішення про створення територіальної ПРО на основі альянсу.

За словами А.РАСМУССЕНА, ПРО, яка призначена для захисту розгорнених військових контингентів, може бути розширена до масштабу територіальної протиракетної оборони, щоб захищати населення всіх країн.

«Рішення з цього питання буде ухвалене під час зустрічі у верхах у Лісабоні. І нам би дуже хотілося співпрацювати з Росією також, коли мова заходить про територіальну ПРО», - сказав Генсек альянсу.

Він нагадав, що Росія і НАТО проводили спільні навчання по ПРО-ТВД до 2008 року, і запропонував відновити цю співпрацю.

«У нас є від чого відштовхнутися. Наступним кроком було б, щоб НАТО розширило протиракетну оборону на ТВД до масштабу територіальної протиракетної оборони. Але нам би хотілося співпрацювати з Росією також і з даного напряму», - зазначив А.РАСМУССЕН.

Він переконаний, що таке співпраця може підвищити безпеку Росії і НАТО, а також допоможе зруйнувати існуюче недовір`я.

Довідка УНІАН. Українські радіолокаційні станції (РЛС) системи попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому є власністю України і дають можливість припиняти пуски ракет на відстані до 1,5 тис. км.