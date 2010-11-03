Розбіжності між НАТО та РФ щодо Грузії зберігаються

Москва. 3 листопада. УНІАН. Між НАТО і Росією розбіжності щодо Грузії зберігаються.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав на прес-конференції в Москві.

«Грузія – це той напрямок, щодо якого у нас є суперечності з Росією. Ми підтримуємо територіальну цілісність Грузії й дотримуємося політики невизнання Південної Осетії та Абхазії», - сказав він.

А. Фог РАСМУССЕН зазначив, що Грузія може очікувати, що Альянс підтвердить рішення Бухарестського саміту 2008 року. «Ми знову підтвердимо рішення, прийняте в Бухаресті», - сказав він.

Водночас він підкреслив, що незгода з даного питання не затьмарить інші сфери співпраці з Росією. «Ми повинні розвивати співпрацю за тими напрямками, де у нас спільна зацікавленість із огляду забезпечення безпеки», - сказав генсек НАТО і додав, що сторони приступили до спільного огляду загальних викликів безпеки в XXI столітті.

На його думку, Росія могла б посилити співпрацю з НАТО в Афганістані, в боротьбі з тероризмом, піратством, а також практичну співпрацю щодо ПРО.

Він упевнений, що проблемні питання можна й потрібно швидко прояснити. «Ми повинні зрозуміти, що будуть сфери, в яких ми будемо незгодні. Ми не зможемо вирішити всі проблеми за два тижні, але двері НАТО як і раніше будуть відкриті. Ми дотримуємося нашої політики відкритих дверей – це суть Північноатлантичного альянсу. І кожна окрема держава має право обирати, в які союзи вступати», - сказав він.

За словами А. Фог РАСМУССЕНА, політика «відкритих дверей» не направлена проти Росії. «Навпаки, я впевнений, що на користь Росії пішла наша політика «відкритих дверей», тому що це сприяло стабілізації ситуації в Центральній та Східній Європі, в чому зрештою Росія зацікавлена», - підкреслив він.