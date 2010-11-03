Генсек НАТО не виключає проведення військових операцій за кордонами країн Альянсу

Москва. 3 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не виключає проведення військових операцій за межами кордонів країн-членів Альянсу.

Про це А.РАСМУССЕН заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Що стосується операцій, які знаходяться за межами країн-учасниць НАТО, - це багато в чому залежатиме від ситуації... Основне завдання - це територіальна оборона членів Альянсу, проте потрібно розуміти, що в сьогоднішньому світі ефективна оборона наших територій і населення може починатися за межами наших кордонів. Афганістан - якраз приклад такого роду, коли ми намагаємося запобігти зробити Афганістан райським місцем для терористів, які звідти можуть нападати на європейські країни або Північну Америку», - сказав Генсек НАТО.

«Тому я не виключив би операцій за межами наших кордонів», - додав він.

А.РАСМУССЕН підкреслив, що НАТО діє і діятиме на основі статуту та принципів Організації Об`єднаних Націй. За його словами, Альянс зараз діє в Афганістані та Косово на основі мандата ООН.