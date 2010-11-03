Єврокомісія розробила стандарти поховання ядерних відходів

Брюссель. 3 листопада. УНІАН. Європейська комісія запропонувала проект директиви, що передбачає запровадження стандартів безпеки для створення постійних сховищ відпрацьованого ядерного палива і радіоактивних відходів.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

«Безпека турбує всіх громадян і всі країни ЄС, не зважаючи на те чи є вони прихильниками чи противниками ядерної енергетики. Ми маємо забезпечити найвищі стандарти безпеки в світі, щоб захистити наших громадян, нашу воду і нашу землю від радіоактивного забруднення», - заявив комісар ЄС з питань енергетики Гунтер УТТІНГЕР.

Проектом документа, зокрема, передбачається зобов`язати країни-члени ЄС протягом 4 років з моменту набуття директивою сили розробити національні плани поховання ядерних відходів у рамках загальних для всіх країн-членів ЄС стандартів безпеки.

Національні програми мають включати будівництво та управління підземними сховищами ядерних відходів, з вказівкою термінів такого будівництва і чіткої програми дій, оцінку фінансових витрат і обрані для цього схеми фінансування.

При цьому, відповідно до проекту, Єврокомісія отримає право оцінювати національні програми і пропонувати країнам-членам внести зміни в них. Передбачається також, що дві-три країни-члени можуть об`єднуватися для створення спільних сховищ, а стандарти безпеки Міжнародного агентства з ядерної енергетики – стануть обов`язковими для виконання.

Єврокомісія також пояснює, що розробка проекту директиви викликана тим, що за 50 років з моменту запуску першого ядерного реактора в Європі, так і не було створено жодного постійного сховища відходів і, зокрема, відпрацьованого ядерного палива. У той же час, щороку кількість таких відходів у країнах-членах ЄС досягає 7 тис. кубічних метрів.

На сьогодні 14 країн-членів ЄС з 27-ми мають атомні електростанції.