Журналісти просять президента Євроради ”натиснути” на Януковича

Київ. 5 листопада. УНІАН. Напередодні Саміту ЄС-Україна українські журналісти та громадські організації розпочали збір підписів під зверненням до президента Європейської Ради Германа ван РОМПЕЯ. У зверненні журналісти просять порушити на найвищому рівні питання щодо зобов’язання української влади перед суспільством та міжнародними організаціями, зокрема, ПАРЄ, ухвалити Закон «Про доступ до публічної інформації».

Як повідомили УНІАН у громадському русі «Стоп цензурі!», у зверненні зазначається, що у Верховній Раді зараз знаходиться однойменний законопроект (№2763), зареєстрований 11 липня 2008 р. та проголосований у першому читанні. Він був розроблений українськими та міжнародними поважними організаціями та був визнаний експертами Ради Європи, які поставили документу високу оцінку.

Звертаючись до Г. ван РОМПЕЯ, громадські активісти та журналісти наголошують, що під різними приводами українська влада відмовляється ухвалювати цей документ попри численні обіцянки на міжнародному рівні. «Зокрема, представники влади пояснюють своє небажання приймати законопроект внесенням ними 2 листопада 2010 року «альтернативного» законопроекту», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні медіа-експерти та журналісти розкритикували вищезгаданий законопроект, авторами якого є депутати Олена БОНДАРЕНКО, Володимир ЛАНДІК та Юрій СТЕЦЬ. Так, за оцінкою директора Інституту Медіа-Права Тараса ШЕВЧЕНКА, «альтернативний» законопроект дуже слабкий та у багатьох питаннях він не покращує, а погіршує ситуацію як щодо доступу до інформації, так і щодо свободи слова в цілому. А юрист Інституту масової інформації Роман ГОЛОВЕНКО зазначив, що реєстрація цього законопроекту є прямим порушенням регламенту.

Наприкінці звернення нагадується, що у 80 країнах світу існують окремі закони про доступ до інформації. На пострадянському просторі лише в Україні, Туркменістані та Казахстані не прийняті відповідні законодавчі норми. Наразі в Україні діє закон «Про інформацію», ухвалений у 1992 році, який дозволяє держслужбовцям зловживати правом на обмеження доступу до інформації.

Саміт ЄС-Україна відбудеться 22 листопада у Брюсселі, де йтиметься про прогрес переговорів щодо Асоційованого членства України в ЄС.

Довідка УНІАН. Громадський рух «Стоп цензурі!» створений 21 травня 2010 року. Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що утворилося у відповідь на утиски свободи слова в Україні. Громадський рух «Стоп цензурі!» не підтримує жодну політичну силу, не фінансується політичними партіями.