Бельгія сподівається схвалити План дій зі скасування віз для України

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Бельгія сподівається, що на саміті ЄС-Україна 22 листопада буде офіційно дано старт реалізації Плану дій щодо скасування візового режиму для України.

Про це заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник бельгійського президентства в Європейському Союзі.

«Зараз йде багато дискусій на експертному рівні про План дій. Ми, звичайно, сподіваємося, що під час саміту буде можливо дати старт реалізації цього плану», - сказав він.

Представник бельгійського президентства в ЄС зазначив, що на сьогодні немає необхідності вести дискусії на рівні міністрів про План дій. «Це тільки початок (роботи над введенням безвізового режиму – УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали безвізовий діалог наприкінці 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій щодо скасування візового режиму.