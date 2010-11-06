У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань бюджету ЄС

В ході засідання міністри визначать позицію на переговори з Європарламентом про проект бюджету на 2011 рік. Єврокомісія підготувала проект бюджету на 2011 рік в червні, після чого Європарламент представив свої пропозиції відносно проекту бюджету. 25 жовтня міністри фінансів країн-членів ЄС прийняли рішення про те, що вони не можуть підтримати пропозиції Європарламенту, після чого було вирішено провести засідання Погоджувального комітету Європарламенту і Ради ЄС. Засідання Комітету відбудеться одразу після засідання Поради міністрів по питаннях бюджету.

Дата події: 11 листопада 2010 року. Час початку: 11:00.