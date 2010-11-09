Хорошковський: в Україні втрачена відповідальність

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що за 5 років попередньої влади в Україні було втрачено відповідальність.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Треба сказати про той стан країни, який залишився нам від наших попередників... Що ж саме головне, що було втрачено за 5 років? І ми знайшли одну відповідь – було втрачено відповідальність”, - сказав голова СБУ.

Він зазначив, що це стосується, як політики, так і громадського життя, і ЗМІ.

“Я, мабуть, не буду оригінальним у визначенні відповідальності: ти маєш робити саме те, на що ти найнятий на роботу, при цьому робити це у найкращий спосіб”, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, про те, що “путівку в життя” В.ХОРОШКОВСЬКОМУ дала колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, нинішній голова СБУ зазначив, що працювати на державних посадах розпочав ще в 1995 році, коли Ю.ТИМОШЕНКО очолювала “Єдині енергетичні системи України”.

Він зазначив, що під час співпраці з Ю.ТИМОШЕНКО, як головою уряду, отримував від неї позитивні оцінки.

“Я від неї отримував позитивні характеристики, коли працював на посаді голови Митної служби. Але для мене відповідальність – це головне”, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання щодо відповідальності журналістів, голова СБУ висловив переконання в тому, що журналісти мають бути особливо відповідальними, оскільки на них лежить завдання забезпечення комунікацій між владою та суспільством.

“Я розцінюю відповідальність журналістів, перш за все, як правдивість, чесність, при цьому, я розумію, що журналіст має загострювати проблему, шукати більш вразливі місця, але передусім має бути чесність”, - сказав голова СБУ.

“Питання чесності – це питання власної совісті”, - додав він, притуливши руку до серця.