СБУ хоче налагодити спілкування з НАТО

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Служба безпеки України хоче налагодити спілкування з НАТО для обміну інформацією в робочому режимі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ після зустрічей в штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу.

“Є хороший результат, будуть надані відповідальні з обох сторін по побудові таких (комунікаційних – УНІАН) каналів, і ми спробуємо це зробити”, - сказав голова СБУ.

Він зазначив, що наявність постійного обміну інформацією в робочому режимі дало б можливість вирішувати ряд конкретних питань співпраці, в тому числі, у боротьбі з тероризмом.