Саркозі підписав закон про підвищення пенсійного віку
08:54, 10 листопада 2010Новини ЄС
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Повідомляє радіо "Свобода"
Київ. 10 листопада. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ підписав закон про пенсійну реформу, згідно з яким підвищується вік виходу на пенсію.
Як повідомляє радіо «Свобода», у вівторок документ був схвалений Конституційною радою Франції, а наприкінці жовтня – парламентом країни.
Новий закон підвищує вік виходу на пенсію з 60 до 62 років.
Минулого місяця у Франції відбулися тривалі страйки й масові акції протесту проти пенсійної реформи.
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