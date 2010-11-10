Україна приєдналася до ЄС у розробці стратегії для Придуав`я

Київ. 10 листопада. УНІАН. Україна візьме участь у розробці Європейською комісією «Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, делегація якого 8 листопада ц.р. брала участь у Бухарестському саміті з питань Дунайського регіону.

Виступаючи під час заяв голів делегацій про приєднання до Декларації за підсумками Бухарестського саміту з питань Дунайського регіону, міністр регіонального розвитку й будівництва Володимир ЯЦУБА відзначив, що Україна в цілому приєднується до політичної декларації, поділяючи викладене в ній бачення цілей щодо посилення співпраці Європейської комісії і країн Придунав`я в контексті реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

«Ми переконані, що успішна імплементація стратегії вимагає рівноправної участі всіх держав Дунайського регіону (як членів, так і не членів ЄС) у відповідних процесах, включаючи доступ до всіх існуючих і майбутніх джерел фінансування відповідних програм і проектів», – наголосив він.

Українська сторона закликала ЄС розглядати Україну як державу, яка стане членом Євросоюзу, надати їй практичні можливості повною мірою скористатися інструментами політики регіонального вирівнювання, доступними як для держав-членів, так і для кандидатів і потенційних кандидатів на членство в Євросоюзі.