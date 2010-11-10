Льовочкін обвинуватив опозицію у можливому провалі саміту з ЄС
Для опозиції важливіший неуспіх влади?
Київ. 10 листопада. УНІАН. Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН наголошує, що представники опозиції зроблять усе можливе на міжнародному рівні для того, аби результати саміту Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі стали найменш успішними для української сторони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я, на жаль, мушу констатувати про те, що українська опозиція намагається зробити все можливе для того, аби саміт був якомога менш успішним», - сказав він:
Глава АП уточнив, що це стосується, перш за все, питання створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, а також безвізового переміщення українських громадян.
«Оскільки для опозиції важливіший неуспіх влади, ніж успіх України», - вважає С.ЛЬОВОЧКІН.
Він також констатував, що переговори української сторони з ЄС тривають.
«Українську групу на переговорах нині посилено за дорученням Президента. І ми сподіваємося на отримання оптимального результату», - заявив глава АП.